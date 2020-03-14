Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Havaya ateş açan maganda otomobiliyle kaçmak isterken yakalandı

Havaya ateş açan maganda otomobiliyle kaçmak isterken yakalandı

Gözaltına alınan şahsı polis aracında görüntüsü

Polis Aracı Polis Polis Merkezi Akalan Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin olay yerinde aracı incelemesi
-Otomobilden görüntüler
-Olay yerindeki polislerden görüntüler
-Polis merkezine çekilen otomobilin tekrardan detaylı olarak polisler tarafından incelenmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da havaya ateş açan maganda polis ekiplerini görünce otomobiline binip kaçmaya başladı.
Kısa süreli süren kovalamaca sonucunda maganda kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Havaya hedef gözetmeksizin ateş açan şahıs devriye atan polis ekiplerini görünce 01 US 950 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı.
Polis ekipleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu ancak şahıs kaçmaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometre kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı