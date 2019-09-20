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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı İzle

Havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı İzle

Şahısların emniyetten çıkarılması

Düğün Konvoyu Akalan Harekete Geç Avcılık Polis Ekipleri 

-Silahtan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı. Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan iki magandayı tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.B ve B.Y isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Şahıslarla birlikte olayda kullandıkları kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.Genel güvenliği tehlikeye sokmaktan haklarında işlem yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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