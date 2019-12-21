Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi İzle

-detaylar

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerinde 123 bin 610 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda bakanlık kullanımındaki 'Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı'ndaki yolcu verileri analiz edildi. Yapılan inceleme sonucunda Hindistan’ın Yeni Delhi Havalimanı'ndan gelen İran uyruklu üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcuları taşıyan uçak hava takip sistemi üzerinden izlendi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından riskli görülen üç yolcu tespit edildi ve takip altına alındı. Yolcular, gümrüğe tabi eşyalarının bulunmadığını beyan ederek yeşil hattan yolcu salonunu terk ettikleri sırada Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. İran uyruklu üç yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray tarama cihazı ile tarandı ve içlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine açılarak aranan valizlerde 71 bin 110 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Kırgızistan’ın Bişkek Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Şahsın şüpheli davranışlar sergilediğini fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri şahsı gözetim altına aldı. Şahıs herhangi bir beyanda bulunmadan yolcu salonundan çıkarken durduruldu. Şahsın valizlerinde yapılan aramada valizlerin içerisinde 52 bin 500 adet kanser tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen 123 bin 610 adet kaçak ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ilaçları yasa dışı yollardan, ilaçlara ilişkin herhangi bir izin belgesi ibraz etmeden ve vergileri ödenmeksizin yurda sokmak isteyenler hakkında soruşturma başlatıldı.



loading...