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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Havalimanında rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti - İSTANBUL

Havalimanında rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti - İSTANBUL

- Tekerlekli sandalyede hayatını kaybeden kişiden görüntüler - İtalyan yolcunun cenazesinin ceset torbasına konulması ve götürülmesi - Görevliler tarafından ölen kişinin eşyalarının toplanması - Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da rahatsızlanan kanser hastası 48 yaşındaki İtalyan yolcu Fabio Trombini, yaşamını yitirdi - Tekerlekli sandalyeden indirilerek, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Ülkesine dönmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan kanser hastası İtalyan yolcu hayatını kaybetti.Tedavi olmak için gittiği Filipinler'in başkenti Manila'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul 'a gelen Fabio Trombini (48), öğleden sonra İtalya'nın Bologna kentine gidecek uçağının sefer saatini Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon'da beklemeye başladı.
Yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren şirkete ait bölümde duran İtalyan yolcu, öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Durumu gören görevliler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Trombini'nin tekerlekli sandalye üzerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerine gelen polis ekipleri, İtalyan yolcunun cenazesinin bulunduğu bölümü panellerle kapattırdı.Tekerlekli sandalyeden alınarak, ceset torbasına konulan Trombini'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından apronda bekletilen araçla kargo terminalinde bulunan morga götürüldü.Vefat eden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi.İtalyan'ın İstanbul 'daki başkonsoslosluğu görevlilerine haber verildiği, Trombini'nin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bologna'ya gönderileceği bildirildi.

Başkent İtalyan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tekerlekli Sandalye 

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