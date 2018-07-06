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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Havalimanında pırlanta kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

Havalimanında pırlanta kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

- Polisin şüpheliyi durdurması - Çantasında arama - Mücevherlerin bulunmasıHavalimanında pırlanta kaçakçılığı operasyonu - Atatürk Havalimanı'nda, yurda kuru yemiş poşetlerinde sokulmak istenen yaklaşık 165 gram pırlanta bulunduİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, yurda kaçak şekilde sokulmak istenen yaklaşık 165 gram pırlanta ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 29 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirdi.Havalimanına gelen yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramada, kuru yemiş poşetlerinin içinde bulunan küçük kağıtlara sarılı yaklaşık 165 gram pırlanta tespit edildi.Gözaltına alınan yolcu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Pırlanta Kaçak Irak Trol 

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