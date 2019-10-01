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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Havalimanında bozulan yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı

- Havalimanında bozulan yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı

yemek dağıtım aracının bozulması

Amatör Kamera Kamera Çağa Amatör Trol 

-durdurulması

( CHICAGO ) CHICAGO

- ABD’nin Chicago kentindeki bir havalimanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlayan bir yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı. ABD’nin Chicago kentindeki Uluslararası O’Hare Havalimanı’nda bir yemek dağıtım aracı park halindeki bir uçağın yanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başladı.
Aracın içerisindeki yiyecekler ve içecekler etrafa dağılırken aracın uçağa çok yakın olması ise havalimanı çalışanlarına zor anlar yaşattı. Yemek dağıtım aracı başka bir taşıma aracı ile durdurulurken o anlar ise amatör kamera ile kaydedildi.
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