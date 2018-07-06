Havalimanında 500 bin dolarlık kaçak pırlanta ele geçirildi

-Yolcunun bagajındaki aramalar

-Kuruyemiş poşetlerine gizlenmiş pırlanta

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin doları bulan pırlanta, polis ekipleri tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 29 Haziran’da özel bir havayollarına ait uçakla Dubai’den İstanbul’a gelen İran uyruklu bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Adı açıklanmayan İranlı kaçakçıyı dış hatlar geliş peronunda durduran polis ekipleri, yolcunun bagajında yapılan aramalarda valizin içinde kuru yemiş paketlerinin içine küçük kağıtlara sarılı şekilde bulunan 165 gram ağırlığında piyasa değeri 500 bin dolar olan pırlanta tespit etti. Bunun üzerine ekipler yasa dışı yolla ülkeye sokulmak istenen pırlantaya el koydu. İranlı yolcunun Dubai üzerinden İstanbul’a geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İranlı yolcu hakkında kaçakçılık suçlarına muhalefet kanununa göre işlem başlatıldı.

