Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Havalimanında 500 bin dolarlık kaçak pırlanta ele geçirildi

Havalimanında 500 bin dolarlık kaçak pırlanta ele geçirildi

Havalimanında durdurulan yolcu

Pırlanta Kaçak Kaçakçılık Polis Ekipleri Muhalefet 

-Yolcunun bagajındaki aramalar
-Kuruyemiş poşetlerine gizlenmiş pırlanta
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin doları bulan pırlanta, polis ekipleri tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 29 Haziran’da özel bir havayollarına ait uçakla Dubai’den İstanbul’a gelen İran uyruklu bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Adı açıklanmayan İranlı kaçakçıyı dış hatlar geliş peronunda durduran polis ekipleri, yolcunun bagajında yapılan aramalarda valizin içinde kuru yemiş paketlerinin içine küçük kağıtlara sarılı şekilde bulunan 165 gram ağırlığında piyasa değeri 500 bin dolar olan pırlanta tespit etti. Bunun üzerine ekipler yasa dışı yolla ülkeye sokulmak istenen pırlantaya el koydu. İranlı yolcunun Dubai üzerinden İstanbul’a geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İranlı yolcu hakkında kaçakçılık suçlarına muhalefet kanununa göre işlem başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı