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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Havalimanı yolundaki hafriyat kamyonu kazası havadan görüntülendi

Havalimanı yolundaki hafriyat kamyonu kazası havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Jandarma Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri Trol 

-Sürücünün çıkartılması ve ambulansa bindirilmesi
-Detay
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada toprak zeminle araç arasında sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi Edinilen bilgilere göre kaza 14.00 sıralarında D 20 Karayolu Işıklar Mevkii'nde yaşandı. Muzaffer Ulaçaoğlu yönetimindeki 34 AGM 165 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı topraklar da devrildi. Sürücü Muzaffer Ulaçoğlu, toprak zemin ile şoför kabini arasında sıkıştı. Bölgeye jandarma trafik ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmanın sonucunda sürücüyü sıkıştığı alandan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan kontrolde sürücü Ulaçoğlu'nun hayatın kaybettiği belirlendi. Hafriyat kamyonunu devrilmesiyle yaşana kaza, drone ile havadan da görüntülendi.
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