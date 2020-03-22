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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği - ANKARA

Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği - ANKARA

- Havalimanlarında görev yapan emniyet mensuplarının sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesiHavalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteğiANKARA (AA) - Havalimanlarının güvenliğini sağlayan emniyet mensupları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.Çeşitli illerdeki havalimanlarında görevli emniyet mensupları, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda polisler, "Bu büyük mücadelede fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız, destekliyoruz.", "Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." şeklinde destekleyici ifadeler kullandı.Polislerin sağlık çalışanlarını alkışladığı video, "Evde hayat var." mesajıyla sona eriyor.

Sosyal Medya Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla 

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