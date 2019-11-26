Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Havalimanı polisine Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi

Havalimanı polisine Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi

Polislerden görüntü

Psikolog Farkındalık Sigara Basın Mensupları Irak 

-Eğitimden görüntü
-İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin ile röp
-Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu ile röp

( İSTANBUL )- Sigarayı bırakan polise altın hediye İSTANBUL

- Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. Eğitimlere katılan toplamda bin 200 personele sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, “Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşlara altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek gibi ödüllendirmemiz olacak” dedi.
Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Eğitimlere toplamda bin 200 personel katıldı.
Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimlerde emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi.

Yeşilay'ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşlara altın , eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de sirayet eder" dedi.
Kahyaoğlu ise, Yeşilay'ın katkılarıyla düzenlenen farkındalık eğitimlerinin emniyet mensuplarının sigarayı bırakmaları adına güzel bir çalışma olduğunu, bu eğitimleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. (TC-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı