Havaların soğumasıyla bitki çaylarına ve doğal ürünlere rağbet arttı Haberi

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( SİVAS )- Sivas’ta hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte aktarlarda satılan bitki çaylarına ve doğal ürünlere rağbet arttı SİVAS



- Sivas’ta hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte aktarlarda satılan bitki çaylarına ve doğal ürünlere rağbet arttı. Havaların yavaş yavaş soğuduğu, sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı günler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için başvurdukları doğal yöntem bitki çayları oluyor. Hava sıcaklıklarının kış aylarında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Sivas’ta aktarlarda satılan ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler yoğun talep görüyor. Aktarlar tarafından ortaya çıkarılan özel karışımlar ise vatandaşların vazgeçilmezi. Bitki çaylarında ve doğal ürünlerde geçen yıla oranla ise fiyat artışı görüldü.

Sebze hali içerisinde aktarlık yapan Safa Korkmaz, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Korkmaz, “Genelde kış çaylarımız atom çayı ve kendi karıştırdığımız kış çayı şeklinde. Bu karışımlar müşteriler tarafından görüyor. Bu ürünlerin etken maddeleri ve içerisinde bulunan toksin maddeler değişim gösteriyor. Ona göre biz müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Fiyatlar da güncel olarak önceki yıllara oranla bir nebze artış yaşandı. İthal gelen ürünlerimiz ve yerli ürünlerimiz arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Atom çaylarımız 7 buçuk lira fiyatında. Karışım çaylarımız 12 buçuk lira. Ürünlerin karışım miktarlarına göre fiyatları değişiyor. İnsanlar pratik olmasından dolayı en çok atom çaylarını tercih ediyor. Demleme usulünü kullanmaktan ziyade pratiğe kaçıyorlar. Şuan ürünler içerisinde en pahalı olan ıhlamur. Ihlamur haliyle en tercih edilen ürün. Ihlamurun yaprağı ve kökü ayrı satılır. Yaprağı 150 lira civarında kökü ise 90 lira civarında “dedi.

Alışveriş yapmak için aktara gelen Levent Albayrak ise havaların soğumasıyla birlikte yollarının aktarlara düştüğünü söyledi.







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