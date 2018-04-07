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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı Haberi

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı Haberi

tatilciler

Hava Sıcaklıkları Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Güneşli Hava Golf Arabaları 

-fotoğraf çektirenler
-piknik yapanlar
-tatilcilerle röp
-detaylar

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı’na haftsonu tatili için gelen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla haftasonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu. Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attılar. Haftasonu tatili için Gölcük’e ilk defa gelen tatilciler, güneşli havanın tadını çıkardıklarını ve böylesine güzel bir yerin olduğunu daha önce bilmediklerini söylediler.
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