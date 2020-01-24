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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Havalar soğumayınca leylekler, Iğdır'ı mesken tuttu

Havalar soğumayınca leylekler, Iğdır'ı mesken tuttu

IĞDIR ULU CAMİİ ÜZERİNDE BULUNAN LEYLEKLERDEN DETAY

Salar Gesi Uttu Göçmen Kuş 

-IĞDIR VALİLİĞİ ÜZERİNDE BULUNAN LEYLEKLERDEN DETAY
-FAİK KARAÇÖL İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Doğu Anadolu Bölgesi'nin "Çukurovası" olan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Iğdır’dan sıcak ikliminden dolayı ayrılmayan leylekler, Ulu Cami ve Iğdır Valiliği binası üzerine yaptıkları yuvalarla güzel bir görüntü oluştururken vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Hemen hemen her binanın ve caminin çatısına yuva yapan leylekler, Iğdır'ın simgesi haline gelmiş durumda. Iğdırlı vatandaşlar leyleklere her ne kadar alışık olsalar da leylekleri izlemeye doyamıyorlar. Aras Nehri ve Karasu Havzasının yakın olmasından dolayı bölgede yoğun yaşayan leylekler, ilkbahar ayında yeni yuvalar da yapmaya başlıyor. “Iğdır’ın yerlisi oldular” Iğdır’ın mikro klima özelliğinden dolayı kış ayında da şehri terk etmeyen leyleklerin besin alanlarını Aras Nehri ve Bulakbaşı sulak alanları oluşturuyor. Iğdır’da insanlara alışan leylekler, kentin yerlisi haline gelmiş durumda.
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