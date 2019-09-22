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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Havalar serinleyince vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti Haberi

Havalar serinleyince vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti Haberi

Balıklıgöl’de serin hava yoğunluğu

Balıklı Göl Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Yabancı Turist Tarihi Mekan 

-Balıklıgöl'deki yoğunluktan detay
-balıklardan detay
-balıklı göle gezmeye gelen Sinan Karataş ve diğer vatandaşlardan röportaj
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte tarihi mekanlardan biri olan Balıklıgöl’de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 30 derecenin altına düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler soluğu Balıklıgöl’de aldı. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e gelen vatandaşlar, serin havanın tadını çıkarttı. Beklenenden daha serin İl dışından Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, daha sıcak bir hava beklediklerini fakat beklediklerinden daha serin bir hava ile karşılaştıklarını belirtti.
Şanlıurfa'nın şu anda oldukça serin olduğunu söyleyen Sinan Karataş, “Dün hava bugüne göre daha sıcaktı. İnsanların hafta sonu çocuklarıyla geze bileceği güzel bir mekan” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “havalar baya serin normalde sıcak olarak biliyorduk ama şu an baya serin, herkesi bekleriz. Yani yazın sonları Şanlıurfa’nın gezilecek günleri diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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