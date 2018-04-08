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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Havalar ısınınca vatandaşlar hafta sonu soluğu Balıklıgöl’de aldı

Havalar ısınınca vatandaşlar hafta sonu soluğu Balıklıgöl’de aldı

balıklıgöldeki kalabalık

Hafta Sonu Balıklıgöl Yerli Turist Kalaba Alabalık 

-balıklıgölden görüntüler
-aileler ve çocukların gezmesi
-röportajlar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunu farklı mekanlarda geçirmek isteyen Şanlıurfalılar, soluğu Balıklıgöl’de aldı. Havaların ısınmaya başladığı Şanlıurfa’da vatandaşlar hafta sonlarını farklı mekanlarda geçiriyor. Bu mekanların başında ise Şanlıurfa’nın önemli merkezlerinden biri olan Balıklıgöl geliyor. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e giden vatandaşlar, hem yeşil alanda zaman geçiriyor hem de balıklara yem atıyor. Balıklıgöl Şanlıurfalılar olduğu kadar çevre illerden gelen vatandaşların da ilgilisini çekiyor. Turlarla Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler, Balıklıgöl platosunda bulunan Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı, Urfa kalesini ve içerisinde balıkların olduğu Balıklıgöl’ü geziyor. Ağaçların altında dinlenmeyi ihmal etmeyen vatandaşlar, Balıklıgöl’ün görülmeye değer bir yer olduğunu dile getirdi. (Şİ)
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