Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Havalar ısındı, yasadışı geçiş girişimleri arttı Haberi

Havalar ısındı, yasadışı geçiş girişimleri arttı Haberi

sahil güvenlik komutanlığının düzenlediği operasyon görüntüleri

( AYDIN - HD)- Son 24 saate düzenlenen 7 operasyonda 203 göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı AYDIN

Asad Kaçak Akalan Akkale Sahil Güvenlik 


- Ege’de havaların ısınması ile birlikte deniz yolu ile yasadışı geçiş girişimleri arttı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, son 24 saat içerisinde, Aydın, Muğla, Çanakkale ve İzmir illerinde gerçekleşen 7 operasyonda toplam 203 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda küçüçük bir lastik bota tıka basa dolduran aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 kişi Türk Askerleri tarafından kurtarıldı. Denetim ve operasyonları sıklaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler Didim ilçesi Taşburun önlerinde açıklarında gerçekleştirdiği operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçağı yakaladı. Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde gerçekleşen başka bir operasyonda ise 39 kaçak yakalandı. Aydın gün içerisinde Çanakkale Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde gerçekleşen operasyonda 17 kaçak yakalandı. İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 olayda, denizde alınan tedbirler neticesinde, 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından karada yakalandı. İzmir Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde gerçekleşen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. (İK)
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı