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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Havalar ısındı, balıklar bollaştı İzle

Havalar ısındı, balıklar bollaştı İzle

balıkların görüntüleri

Balık Türü Yükselen 

-balıkçı ile röportaj
-vatandaş ile röportaj
-balıkların görüntüleri

( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde günlerdir süren fırtınanın ve soğuk havanın ardından havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tezgâhları balıkla doldurdu. Bandırma'da günlerdir süren fırtınanın ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar bol balıkla döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık türleri çoğalınca, fiyatlar da düştü ve vatandaşın akınına uğradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde daha önce 20 liraya kadar yükselen hamsi 10- 15 lira arasında satılıyor. 15 ila 20 lira aralığında satışa sunulan çinakop ise vatandaşın en çok tercih ettiği balık türü oldu. Havaların ısınmasıyla Bandırma’nın balık açısından bolluk yaşadığını söyleyen balıkçı Cem Tecimen, satışların çok iyi, fiyatların da çok uygun olduğunu belirtti.
Balıkçı Cem Tecimen “ Havaların ısınmasıyla birlikte Marmara hamsisi tezgâhlarımıza geldi. Hamsinin kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bununla birlikte fırtınanın geçmesiyle birlikte sarıkanat, havyarlı gümüş, Marmara mezgidi, dil balığı, mercan, levrek, çupra, barbun gibi çeşitli balıklarımız tezgâhlarımızı süslüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte balıklarımız bollaştı. Halkımızı balık yemeye bekliyoruz” dedi.

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