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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Havalandırma penceresi hayatlarını kurtardı...Sel faciasında eşini ve köpeğini kurtaran adam dehşet anlarını anlattı

Havalandırma penceresi hayatlarını kurtardı...Sel faciasında eşini ve köpeğini kurtaran adam dehşet anlarını anlattı

Sularla kaplı evden detay

Televizyon Boğulma Tehlikesi Sağanak Yağmur İstinat Duvarı Oturma Odası 

-Köpekten detay
-evin oturma odası
-kumlarla kaplı olan eşyalar
-Atilla Yeşil ile röportaj
-evden detay
-yıkılan istinat duvarı
-arşiv görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçende dün yaşanan sel faciasında evini tamamen su basan Atilla Yeşil, o anları korku dolu gözlerle anlattı. 10 evin zarar gördüğü sitede yaşayan Yeşil, küçücük pencereden önce eşi ve köpeğini kurtararak boğulmaktan son anda kurtuldu.Bodrum’da dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 25 dakikada cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağmurda 10 evin 1 arabanın ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Bitez, Ortakent ve Gündoğan Mahallesini vuran sağanak yağmur sonrasından yaralar sarılmaya başlandı. En çok zarar gören mahallelerden biri olan Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde bir sitenin ise istinat duvarı yıkıldı. Sel sularına dayanamayan duvarın yıkılmasıyla birlikte milyon dolarlık evler su altında kaldı. İstinat duvarının yanında bulunan bir ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin kapısı kaya ve kum parçalarıyla kapanırken evin içerisi ise yaklaşık 2 metre su ile doldu. Boğulmaktan son anda kurtuldular Sağanak yağmurun yağdığı esnada evlerinde televizyon izleyen Atilla Yeşil ve eşi bir anda bir gürültü duydu. Evlerine su girdiğini gören Yeşil ailesi evin kapısına yönelerek çıkmaya çalıştı. Kapıyı açtıklarından ise kapı tamamen kaya ve kumlarla kapalı olduğunu gördüler. Hızlı bir şekilde evden çıkmanın yolunu arayan Yeşil ailesi, yatak odalarında bulunan küçük bir pencereden çıkmaya çalıştı. Evdeki su 2 metreyi bulmasıyla birlikte boğulma tehlikesi geçiren Atilla Yeşil ve eşi odada yüzen mobilyaların üzerinde hayatta kalmaya çalıştı. Bir yandan küçük havalandırma penceresini kırmaya çalışan Atilla Yeşil bir yandan da “laki” ismindeki köpeğini kurtarmaya çalıştı. Havalandırma penceresini kıran Yeşil pencereden çıkmayı başardı. Küçücük pencereden önce köpekleri “laki” çıkaran Yeşil, daha sonra eşini kurtardı. Pencerende çıktıktan sonra ise evleri tamamen sular altında kaldı. Kaya parçaları evin kapısını kırarak oturma odasına doldu. Yaklaşık 8 saat boyunca itfaiye ekipleri evdeki suları boşaltmaya çalıştı. Sular boşaldığında ise facianın büyüklüğü ortaya çıktı. Yaşadıkları dehşet anları İHA muhabirine anlatan Atilla Yeşin bir anda evinin sular altında kaldığını ifade ederek “Evde oturuyorduk, biranda ev su almaya başladı.
Kapıya yöneldik kapı tamamen kaya parçalarıyla kaplanmıştı. Sel suları içeriye hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyordu. Sular eşimi evin bir köşesine beni ise başka bir köşesine attı. Yukarı çıkmanın başka bir yolu daha vardı. Oraya yöneldik o kapıda tamamen sular altında kalmıştı. İçerideki başka bir odaya geçtik. Ben havalandırma penceresini kırmaya çalıştım. Mobilyaların üzerine çıktık güçlükle pencereyi kırdım. Önce ben çıktım eşim köpeği kucağında tutuyordu. Sonra köpeği verdi bana onu çıkardı. En son ise eşimi çıkararak kurtuldu. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi” dedi.

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