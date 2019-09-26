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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı İzle

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı İzle

Adrese gelen itfaiye aracının işyeri önünde beklemesi

İtfaiye Aracı Havalandırma Boşluğu Yavru Kedi 

-Kediyi havalandırma boşluğundan çıkaran itfaiye görevlileri
-Yavru kediyi veterinerin muayenesi
-Yiyecek verilmesi
-Veteriner Yusuf Gökten’le röp.

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir işyerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerindeki bir işhanının zemin katında işyeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, mekanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Süt, mama ve su verilen kediyi muayene eden veteriner hekim Gökten, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Veteriner Hekim Yusuf Zülali Gökten, işyerinde iki-üç gündür gelen seslerin nereden geldiğini tespit etmeye çalışırken binanın havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark edip itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi havalandırma boşluğundan aydınlatma sağlayarak kısa süre içerisinde çıkardığını aktaran Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde kediyi kurtardık. Bayağı aç kalmış ama biraz gıda verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Yavru kedinin bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra bir isteyen olursa sahiplendirme arzusundayız” dedi.
(ARÖ-AH-
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