Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı - KOCAELİ
- Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - İtfaiye erinin 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasından aşağıya girişi - Yukarı çıkartılan kedi yavrusundan görüntü - Kedinin karton kutu içerisine konuluşu - Kedinin sesini duyan inşaat işçisi ile röportajHavalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'nde bir öğrenci yurdu inşaatındaki havalandırma boşluğundan yavru kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.İçeriye kompresörle hava veren ekipler, daha sonra halat yardımıyla girilen 15 metre uzunluğundaki boşluktan yavru kediyi sağlıklı şekilde çıkarttı.Yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.