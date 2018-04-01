Havalandırma boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

-çocuğu çıkartmaya çalışan itfaiye

-kuyudaki çocuktan görüntüler

-yukarı doğru çıkartılması

-çocuğun ambulansa alınması

-annesinin sedyenin başında bayılması

-ambulansa alınarak hastaneye götürülmesi

-vatandaşların olayı anlatması ve kuyuların kapatılmasını istemeleri

-düğüne katılanlardan görüntüler

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Düğüne giden çocuk 10 metrelik havalandırma boşluğuna düştü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da düğüne giden çocuk, oyun oynarken kullanılmayan bir iş yerinin yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Davetli olarak anne ve babasıyla birlikte bir yakınlarının düğününe giden 11 yaşındaki Servet Erkan, oyun oynamak için düğünün yapıldığı salonun karşısında bulunan eski bir marketin havalandırma boşluğunun demir sacının üzerine çıktı. Sacın üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, üzeri açık bırakılan delikten aşağı düştü. Küçük çocuk ekipler tarafından çıkartıldı Çocuğun düştüğünü haber alan yakınları ve düğünün davetlileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, boşluğa inerek çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeye bağlanan küçük çocuk, yaklaşık 10 metre derinliğindeki havalandırma boşluğundan halat yardımıyla çıkartıldı. Küçük çocuk ambulansa alınırken onu gören annesi fenalık geçirerek bayıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı bölgede üzeri açık 3 kuyu ve havalandırma boşluğu olduğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin önlem almasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)

