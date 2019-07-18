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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Havalandırma borusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

Havalandırma borusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

Kurtarma çalışmaları

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek Sağlıklı Yaşam Harekete Geç 

-Kurtarılma anı

( İZMİR )- Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı İZMİR

- Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli itfaiye ekiplerinden destek istedi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir’deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem’in isminin yaşatılması düşüncesiyle Nebiha adı verildi.

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