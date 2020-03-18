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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı

Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı

Dezenfekte edilişi

Hastalık Koronavirüs Toplu Ulaşım Dezenfeksiyon 

-Otobüsler
-Detay

( İSTANBUL )- Havaist araçları dezenfekte ediliyor İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan Havaist otobüsleri dezenfekte ediliyor. Havaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle birlikte kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgın hastalıklar, dünyada ve Türkiye'de, kış aylarının getirdiği mevsim koşullarıyla birlikte artışa geçiyor. Virüslerin en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanlarının temizliği, bu nedenle büyük önem taşıyor. Havaist her gün onbinlerce yolcunun kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki rutin temizlik işlemlerini, koronavirüs salgını nedeniyle en üst seviyeye çıkardı. "Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi artırdık" Açıklamada, görüşlerine yer verilen Havaist Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Bertan Kale, her gün on binlerce yolcuya hizmet veren Havaist otobüslerinde rutin temizlik işlemlerinin yapıldığını belirtti.
Koronvirüs salgınının başlamasıyla tüm araçlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kale. "Şu anda dünyada söz konusu olan virüs salgını riski nedeniyle biz de periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi artırdık. Yolcularımızdan bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz, risk ortadan kalkana kadar tüm imkanlarımızla süreci bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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