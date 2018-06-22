- Havai’deki Kilauea Yanardağının Görüntüleri Dehşet Uyandırdı



- Havai’deki Kilauea Yanardağının 50 metre yükseklikteki konik tepesinin 8 noktasından çıkan erimiş materyal dağın etrafında saatte 27 kilometre hızla Kapoho’nun güneyinde okyanusa akarken bilim adamları, dağın hareketlerini izlemeye devam ediyor. Uzmanlar yanardağın etrafa hala tehdit oluşturduğun belirtiyor. ABD Jeolojik Araştırma ve Hava Hizmetleri Dairesi, patlamalar ve küçük depremler şeklinde hareketliliğini sürdüren yanardağı havadan görüntüledi. Kilauea Yanardağı 14 Haziran'da bin 800 metre yükseğe lav püskürtmüştü. Klauea Yanardağı patlamaya devam ederken içe doğru büyük bir krater çukur oluşturuyor.

