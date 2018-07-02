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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor... Kanyonda kaybolan tur rehberini bulmak için özel tim devreye girdi

Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor... Kanyonda kaybolan tur rehberini bulmak için özel tim devreye girdi

Drone ile kanyondan genel görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Polis Kanyon Deniz Polisi Özel Tim 


- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'na atladıktan sonra kayıplara karışan gence ulaşmak için Ankara'dan gelen özel timin katılımıyla arama ve kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda özel bir şirkete bağlı olarak çalışan tur rehberi Selçuk Korkut, dün kanyona açıldıkları tekneden suya atladı. Suya atladıktan bir müddet sonra gözlerden uzaklaşan ve kaybolan tur rehberinden 1 gündür haber alınamıyor. Olay yerine gelen çok sayıda deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar suda kaybolan genci bulmak için 1 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına ara veren ekipler, bugün Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi ile birlikte tekrar çalışmalara başladı.
Ekipler, derinliği yer yer 70 metreyi bulan suda gence ait bir iz bulmaya çalışıyor. Öte yandan tur rehberinin arama ve kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kanyona tur teknelerinin geçişine izin vermiyor. Alınan bilgiye göre, çalışmalar bitene kadar tur teknelerinin kanyona açılmaması istendi. (ŞB-SLH-
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