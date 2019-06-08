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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor Haberi

Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor Haberi

ağaçtan detaylar

( HATAY )- Yaklaşık 1 yıl önce kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor HATAY

Kamera Ormanlı Cep Telefonu 


- Hatay’da kökü olmadan havada duran ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Hassa ilçesine bağlı Aktepe Yassıpınar Yaylası'nda ormanlık alanda bulunan kökü olmayan ve havada asılı duran ağaç köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kesildiği düşünülen ağaç yanındaki ağacın dallarına takılı kalınca havada duruyor. Kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor.
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