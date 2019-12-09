Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Havaalanında yangın çıktı, uçak düştü

Havaalanında yangın çıktı, uçak düştü

Havalanı tatbikat detaylar

( BURSA )- Havaalanında başarılı tatbikat BURSA

Çağa Tatbikat Kabil Trol 


- Bursa'da Yenişehir Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği havaalanında yangın sonrası uçak düştü. Belirli aralıklarda Yenişehir Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen tatbikatlarda, terminalde çıkan yangın ve uçak düşmesi sonunda yaşanabilecek olaylar ele alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kontrolünde yapılan tatbikata havacılık personeli katıldı.
Gerçeğini aratmayan tatbikatta terminallerde çıkabilecek yangın ve uçak düşmesi sonucu meydana gelen olaylarda görevli personellerin yapması gerekenler tatbikî olarak gösterildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, arama kurtarma ekipleri de yolcuların tahliyesi ve düşen uçağa müdahale gibi işlemleri başarılı bir şekilde tamamladı. (FA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı