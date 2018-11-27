Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hava ulaşımına sis engeli İzle

Hava ulaşımına sis engeli İzle

seyir halindeyken araçtan yol görüntüsü

Bild 

-sis görüntüsü
-hava limanın pistindeki yoğun sis
-kuleden görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da havayolu ulaşımı sis engeline takıldı. GAP Havalimanı'na sabah saatlerinde inmesi gereken uçaklar, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 2 saat 45 dakika havada tur attıktan sonra inebildi. Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis ve yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde GAP Havalimanı'na inmesi beklenen uçaklar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş yapamadı. Sabah 07.15'te havalimanına inmesi gereken İstanbul uçağı, görüş mesafesinin 200 metrenin altında olması nedeniyle 2 saat 45 dakika havada tur attıktan sonra saat 10.00'da havalimanına inebildi. Yoğun sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı