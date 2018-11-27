Hava ulaşımına sis engeli İzle

-sis görüntüsü

-hava limanın pistindeki yoğun sis

-kuleden görüntü



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da havayolu ulaşımı sis engeline takıldı. GAP Havalimanı'na sabah saatlerinde inmesi gereken uçaklar, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 2 saat 45 dakika havada tur attıktan sonra inebildi. Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis ve yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde GAP Havalimanı'na inmesi beklenen uçaklar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş yapamadı. Sabah 07.15'te havalimanına inmesi gereken İstanbul uçağı, görüş mesafesinin 200 metrenin altında olması nedeniyle 2 saat 45 dakika havada tur attıktan sonra saat 10.00'da havalimanına inebildi. Yoğun sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

