Hava sıcaklığının 42 dereceyi buldu, sahiller boş kaldı

-Denizde yüzenler

-Güneşlenenler

-Ağaç altında uyuyanlar

-Gölgedeki köpek

-Asfalttaki sıcak

-Kar dünyasında eğlenenler

-Ümmühan Baysal ile röportaj

-Handenur BAyındır ile röportaj

-Anastasia Dalkılıç ile röportaj

-Su havuzunda eğlenenler

-Yüzenler



( ANTALYA -ÖZEL)- Tatilciler kendilerini su havuzlar ve -5 derecedeki kar dünyasına attı- Antalya'da termometreleri şaşırtan sıcaktan manzaralar- Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da tatilciler zor anlar yaşadı ANTALYA



- Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da tatilciler zor anlar yaşadı. Sahiller öğle sıcağında boş kalırken, tatilcilerin kendilerini su havuzlar ve-5 derecedeki kar dünyasına attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da sıcaklık bugün en yüksek 42, Kepez ilçesinde ise 44 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde serinlemek için sahillerin yanı sıra su parklarına da yöneldi. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği 12 ile 15.00 saatleri arasında sahilde yoğunluk azaldı. Tatilciler sıcak havadan ağaç gölgesi yada klimalı ortamlara geçerek korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Konyaaltı Sahiline yapılan fiskiyeler de çocukların eğlence mekanı oldu. Fıskiyelerden bölüm bölüm çıkan sularda çocuklar sıcak havaya rağmen eğlendi. Aileler ise o anları görüntüledi. Sokak hayvanlarının da sıcakta gölgelik alanlara sığındığı görüldü.

"Su parkları doldu" Aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan 'Kar Dünyası' alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Son beş günde yüzde 30 ziyaretçisi artan merkezde, dışarıdaki rahat yaz kıyafetlerinin aksine kalın montlar verilerek alınan tatilciler, burada doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkardı. Su parklarında da tatilciler dalga havuzu ve kaydıraklarda sıcak havaya rağmen eğlendikleri görüldü.

Antalya’da hafta başından itibaren sıcak havanın etkisini yitirmesi bekleniyor. "Karda serinlediler" Kar Dünyası ziyaretçilerinden Ümmühan Baysal, Antalya’nın çok sıcak olmaya başladığını belirterek, “ Burada hem yazı hem kışı yaşıyoruz. Dışarıda yanıyoruz, içeride donuyoruz.”dedi.

Handenur Bayındır ise “Dışarısı çok sıcak, buraya serinlemek hem de etkinlik yapmaya geldik. Eğlenceli bir yer. Bayağı bir soğuk, kaymak da çok zevkli.” diye konuştu.

İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen Rus uyruklu Anastasia Dalkılıç, “ Hava çok sıcak, buraya biraz serinlemeye geldik. Çocuklarımız karlı ortamda eğleniyor.” dedi.



