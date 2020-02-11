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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Hava sıcaklığı eksi 22'ye düştü, musluktan akan su bile buz tuttu

Hava sıcaklığı eksi 22'ye düştü, musluktan akan su bile buz tuttu

Buz tutan akan su

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Sudan İlginç Görüntü Irak 

-Akan sudan oluşan sarkıt
-Çıtalarda oluşan sarkıtlar
-Sarkıtlardan genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava bıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü-Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşünce akan su bile buz tuttu. Tufanbeyli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı. Hava çok soğuk olduğundan içme sularının buz tutması için açık bırakan vatandaşlar sabah kalktıklarında şok oldu. Havanın aşırı soğumasından dolayı açık bırakılan sular bile buz tutup sarkıt oluşmasına neden oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının biraz yükselmesiyle erimeye başlayan çatıdaki karlardan akan sularda gece donunca ilginç görüntüler oluşturdu. Çatılarda oluşan sarkıtlar nedeniyle belediye vatandaşları, çatı altlarından geçmemeleri ya da geçerken dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece artacağı da öğrenildi.
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