Hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı - ANTALYA

- Konyaaltı Sahili'nin drone görüntüleri - Konyaaltı sahilinde denize girenlerden görüntüler - Denizde oyun oynayan çocuklar Antalya 'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştıANTALYA (AA) - Antalya 'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya 'da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseldi.Deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olarak ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde serinlemeye çalıştı.