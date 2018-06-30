Hava şartlarına bağlı elektrik kesintisi tarih oluyor

-Gelen çağrılardan detaylar

-Konu hakkında açıklamalar



( TEKİRDAĞ )- Elektrik sisteminde uzaktan enerjilendirme dönemi TEKİRDAĞ



- Trakya’da aniden meydana gelen hava olaylarına bağlı olarak yaşanan elektrik kesintileri saha çalışmalarını zorlaştırdığından uzaktan enerjilendirme sistemlerini önemli hale getiriyor. TREDAŞ 2016 yılında açılışını yaptığı operasyon merkezi ile Türkiye’de bir ilki başardı. TREDAŞ işletme sorumluluğunu yürüttüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il merkezleri ve bu illere bağlı köylerde, abonelere kesintisiz hizmet verebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugünlerde özellikle Marmara Bölgesinde yaşanan hızlı hava değişiminin getirdiği zorlu koşullar elektrik kesintilerini akla getiriyor. TREDAŞ teknolojik uygulamalarıyla önlemlerini artırabiliyor. TREDAŞ Operasyon Merkezi’nde görev yapmakta olan teknik ekip, teknolojik altyapı sistemleri ile gerçek zamanlı izleme, arızaya müdahale, saha ekip yönetimi, anlık uzaktan kontrol fonksiyonlarını kullanarak müşteri memnuniyeti doğrultusunda, enerji kesinti sürelerinin azaltılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bildirimler sayesinde vardiyada çalışan personel artırılıyor TREDAŞ Operasyon Merkezi “Kesinti Yönetimi” uygulamalarıyla entegre bir şekilde kullandığı hava durumu uygulaması sayesinde anlık ve ileriye dönük olarak takip edilip, bölgede meydana gelecek olumsuz hava şartlarıyla ilgili önleyici tedbirler oluşturuluyor. Abonelere kesintisiz enerji TREDAŞ Operasyon Merkezi Scada sistemi sayesinde bölgede meydana gelen kesintilerin anlık takibini yapıp, uzaktan enerjilendirme işlemleri yapılabiliyor. Ek olarak, AR-GE projesi kapsamında yürütülen arıza tahmin uygulaması sayesinde yapılacak bakımlar belirlenip arızaların önlenmesi öngörülüyor. Türkiye'de ilkleri barındıran uygulama ile abonelere kesintisiz enerji sunmak hedefleniyor. “Abonelerimizden önce biz arızanın ne olduğunu görebiliyoruz” Konu hakkında açıklamada bulunan TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili “Ani hava değişimleri oluyor, özellikle rüzgar, şimşekler çok ani hava değişimleri oluyor. Yaz ayları olması dolayısıyla da baskın şartlara maruz kalabiliyoruz. Arıza yönetim sistemimizde anlık hava durumlarını alarak Hava değişimini önceden tahmin edebiliyor ve öngördüğümüz tedbirleri alıyoruz. Operasyon merkezimizde kesintileri gerçek zamanlı olarak izleyip arıza giderme sürecini yönetiyoruz, yüzde 87 oranında abonelerimizden önce biz arızanın ne olduğunu görebiliyoruz. Sahada iş gücü yönetimimiz var, sahadaki bütün ekiplerimiz tabletler vasıtasıyla izlenebiliyor hızlı iş ataması yapabiliyoruz, araçlarımız takip ediliyor. Dolayısıyla lokasyona en yakın bölge ekiplerimiz neredeyse hemen hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz” dedi.

Sahada bir arıza olduğunda, bunu otomatik iş ataması olarak görüyoruz ve vakit kaybetmeden aksiyon alıyoruz. Geniş bir kırsal alana sahibiz Trakya'mızda 23 hareket noktası ile operasyonu güçlü bir şekilde yönetiyoruz. “Geliştirmelerimiz devam edecek” TREDAŞ Operasyon Müdürü Veysel Toprak ise teknolojik yatırımlarla kullanıcıya, çok hızlı bir şekilde enerji vermek için tüm ekip mücadele verdiklerini ifade ederek “Yaptığımız teknolojik yatırımlardan bir tanesi de Hava durumu modülümüz. hava durumunu 10 gün 15 gün önceden tahmin edip ve ekiplere ilgili uyarılar yapılabiliyor. Bununla ilgili eğer havada bir risk durumu varsa, rüzgardır ya kıştır ilgili bölge elemanlarına ve operasyon merkezinde çalışan arkadaşlara, e-mail ve SMS ile bildirim yapıyor, zaman içerisinde takip ediliyor son gün eğer risk devam ediyorsa, bununla ilgili operasyon merkezi sahadaki ekipleri yönlendirip vardiya düzenimizi ona göre ayarlıyoruz. Bu şekilde de vatandaşa en hızlı bir şekilde enerji vermek için mücadele ediyoruz. Bunun gibi birçok teknoloji yatırım devam etmekte. Mesela, şu anda herhangi bir yerde arıza olduğu zaman bu bize otomatik olarak 186 çağrı merkezinden önce, sistemimizde düşmekte ve ilgili ekip elemanları oraya yönlendirmekte, bu da bizim arıza süremizi minimize etmekte ve vatandaşın daha az kesinti yaşamasına sebep olmaktadır. Bu uygulama ilk kez Trakya’da başladı ” şeklinde açıklamada bulundu.

