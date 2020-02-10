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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hava şartları sebebiyle 13 göçmeni arama çalışması yapılamadı Haberi

Hava şartları sebebiyle 13 göçmeni arama çalışması yapılamadı Haberi

Ekiplerin dönmesi

( VAN ) VAN

Asad Jandarma Kar Yağışı 


- Van’ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgeye sevk edilen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı. Önceki gün jandarma ekiplerine ihbar yapılmasına rağmen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışma başlatılamamıştı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, etkisini arttıran tipi ve kar yağışı nedeniyle çalışma yapamadı. Yetkililer, Çaldıran ilçesinde yurda yasadışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ekiplerin sevk edileceğini belirttiler.
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