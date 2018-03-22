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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatuniye Camisi'nde Regaip Kandili - MANİSA

Hatuniye Camisi'nde Regaip Kandili - MANİSA

- Hatuniye Camisi'nde Regaip Kandili - Cami dışından görüntüler ve sela verilmesi - Hocanın vaaz vermesi - Dua edilmesi - Müezzin kamet getirmesi - Yatsı namazının farzının kılınmasıMANİSA (AA) - Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, zamanında ilk olarak Manisa 'daki camilerde kandil yakılarak kutlanmaya başlanan kandil geceleri günümüze kadar aynı şekilde kutlanmaya devam ediyor. 1490 yılında II.Bayezid’ın eşi Hüsn - i Şah Sultan tarafından Manisa 'da yaptırılan Hatuniye Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.

Kandil 

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