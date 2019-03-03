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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
'Hatırası büyük' köşk, müze olacak - KIRKLARELİ İzle

'Hatırası büyük' köşk, müze olacak - KIRKLARELİ İzle

"Hatırası büyük" köşk, müze olacak - KIRKLARELİ - Fabrikadan genel ve detay görüntüler - Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile röportaj "Hatırası büyük" köşk, müze olacak - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli 'nin Babaeski ilçesini ziyaret ettiği sırada kaldığı fabrika bahçesindeki köşk, müze olacak - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Milli Önder'imize olan saygıdan ve hürmetten dolayı bir süredir köşk olarak hizmet veren binamızı müze ilan ettik. Vatandaşlarımız gerekli düzenlemelerin ardından müzemizi gönül rahatlığı ile gezebilecekler"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli 'nin Babaeski ilçesini ziyaret ettiği sırada kaldığı fabrika bahçesindeki köşk, müze olacak.Alpullu Şeker Fabrikası bahçesindeki Ergene Köşkü'ndeki eşyalar, Atatürk'ün kalması sonrası 89 yıldır özenle korunuyor.Köşkte, Atatürk'ün imzaladığı anı defteri ile sofra takımları, yatak odası eşyaları, koltuk kanepe gibi salon takımları, radyo, fotoğraflar ve büstler bulunuyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında konakladığı ve kullandığı eşyaların bulunduğu köşkün müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Büyük Önder'e olan saygı ve hürmet dolayısıyla müzeye çevrilecek köşkteki çalışmaların başlatıldığını anlatan Vali Bilgin, "Milli Önder'imize olan saygıdan ve hürmetten dolayı bir süredir köşk olarak hizmet veren binamızı müze ilan ettik. Vatandaşlarımız gerekli düzenlemelerin ardından müzemizi gönül rahatlığı ile gezebilecekler." dedi.
Vali Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile kamuoyunda "Köşk kapanıyor, kapatılacak" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. - Müze, Kırklareli 'nin simgesi olacakZiyaretleri sırasında Atatürk'ün kullandığı eşyaların tek tek sayıldığını ve gerekli düzenlemelerin ardından müzenin hizmete açılacağını dile getiren Bilgin, müzenin Kırklareli 'nin simgesi haline geleceğini sözlerine ekledi.

Fabrika Muhabir Gesi 

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