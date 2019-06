Hatem Hastanesi'nin obezite ve diyabet cerrahisi hastaları buluştu

-doktor emin yılmaz ile röp,

- Ünlü Genel Cerrahi , Obezite ve Metebolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Emin Yılmaz, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde ameliyat ettiği obezite ve diyabet cerrahisi hastalarıyla bir araya geldi. Ünlü doktor Emin Yılmaz, 10 aydır görev yaptığı HATEM Hastanesi’nde tedavi uyguladığı ve sağlığına kavuşturduğu hastalarla bir araya geldi. Hatem Hastanesi’nin organizesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, hastalar hem keyifli bir gün geçirdi hem de birbirleri ile yüz yüze tanışma fırsatı buldu. Program sonunda ise ünlü doktora Hatem Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyma Günenç çiçek verdi. Organizasyon nedeniyle Hatem Hastanesi’ne teşekkür eden doktor Yılmaz, “Yaklaşık 10 ayda 100 civarında Hatem Hastanesi’nde obezite ve metabolik cerrahi hastamız oldu. Desteğini esirgemeyen hastanemize teşekkür ediyoruz. Obezite ameliyatları, yıllardır uğraştığımız ameliyat yöntemidir. Her türlü obezite ameliyatı yapıyoruz. Ameliyatsız obezite tedavilerimiz de var. Balon ve botoks gibi yöntemleri de rutin olarak uygulamaktayız. Hatem hastanesi ile birlikte aynı zamanda metebolik cerrahiye de başladık. Şekeri yüzde 95 oranında sıfıra indirebiliyoruz. Hiçbir ilaç kullanmadan normal hayatlarına dönebiliyorlar” dedi.

İlk kez yüz yüze görüştüler Doktor Emin Yılmaz, hastaları tarafından oluşturulan whatsapp grubundan birbirlerine destek olduklarını belirterek, ilk kez yüz yüze birbirleri ile tanışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Yurt dışından gelen hastaların da olduğunu anlatan Yılmaz, “Bizim Hatem Hastanesinde yaptığımız ameliyatların yapıldığı hastaları içeren bir grubumuz var. Bütün hastalarımız, bu grupta birbirleri ile sohbet edebiliyorlar. Birbirleri ile görüşüyorlar. Sadece Gaziantep içerisinde değil, yurt dışından da gelen hastalarımız da var. Şu an aramızda bulanan Almanya, İngiltere, Hollanda’dan gelen hastalarımız var. Hepsiyle de birebir aksatmadan düzenli olarak görüşmelerimizi yapıyoruz. Birbirlerine gereken desteği veriyor. Başarıyı yakalamak aynı zamanda bir ekip işidir. Servis olarak, ameliyathane olarak, her türlü obezite ve metabolik cerrahiye uygun bir ortam vardır. Bunun kanıtı da, hastalarımızın böyle bir günde bir araya gelerek, bu mutluluğumuzu paylaşmasıdır. Kısa süredir büyük bir aile olduk” diye konuştu.