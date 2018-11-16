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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hataylı künefeciler hedef büyüttü İzle

Hataylı künefeciler hedef büyüttü İzle

- Çalışanların künefe yapmasından genel ve detay görüntüler - Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen'in konuşması - Künefe salonu işletmecisi Sever Kılınç 'ın konuşması - İstanbul'dan gezmek için Hatay 'a gelen Türkan Tunçbilek'in konuşması - Hatay denilince akla ilk gelen tatlılardan olan coğrafi işarete sahip künefenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kentte Künefeciler Derneği kurulurken, ekonomik getirisinin artırılması hedefleniyor - Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen: - "Birçok firmamız porsiyon halinde şoklanmış olarak hazırladıkları künefeyi 30 civarında ülkeye gönderiyor. Yıllık yaklaşık 10 milyon lira dolayında ihracatımız var. Bunlar yeterli değil bunları daha da artırmamız lazım"HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay 'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı künefenin ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılıp, kent ekonomisine sağladığı getirinin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Hatay 'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesiyle kentin gastronomi turizmi alanındaki hedefleri daha da arttı.Birbirinden lezzetli yemek, meze ve tatlılarıyla bu alanda iddialı olan Hatay lı ustalar, son dönemlerde yakaladıkları başarıyı daha da artırmak için her alanda atağa geçti. Hatay denilince akla ilk gelen tatlılardan olan tescilli künefenin de daha bilinir olup, tüketiminin artırılması amacıyla kentteki künefeciler de bir ay önce dernek kurdu.Dernek sayesinde tek çatı altında toplanan işletme sahipleri ve ustalar, Hatay 'ın vazgeçilmez lezzetini yurt içi ve dışında daha çok kişiye ulaştırma hedefiyle çalışmalarına başladı.
- İhracat gelirinin artırılması hedefleniyorKünefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da künefenin oldukça sevilerek yenildiğini ve künefeye talebin her geçen gün daha da arttığını belirtti.
Artışın, Hatay 'da üretilen lezzetlere yönelik olması için bir araya geldiklerini anlatan Görgen, künefeyi gerçek anlamda hak ettiği yere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bunun için faaliyet programlarını oluşturmaya başladıklarını vurgulayan Görgen, ülke genelinde ve uluslararası alanda festivaller düzenleyeceklerini, dünyanın ilgisini çekmek için rekor denemeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.Talebi artırarak elde ettikleri pazar payını da yükseltmek istediklerinin altını çizen Görgen, şöyle devam etti:"Künefeye dünyadan ciddi manada talep var. Künefemiz şu anda ihracatı yapılan bir ürün. Hatay 'a gelen yerli ve yabancı turistlerimiz künefe alarak kentlerine veya ülkelerine götürüyorlar. Birçok firmamız porsiyon halinde şoklanmış olarak hazırladıkları künefeyi 30 civarında ülkeye gönderiyor. Yıllık yaklaşık 10 milyon lira dolayında ihracatımız var. Bunlar yeterli değil, bunları daha da artırmamız lazım. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de künefe ihracatımız var. Bunu daha da artıracağız." Hatay 'da 35 yıldır künefe ustalığı yapan Mehmet Kürşat Bayraktar da Hatay 'ın UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesiyle kentin dünyada daha da bilinir hale geldiğine değinerek, "Bu durum künefe satışlarına da yansıdı. Bizler el birliğiyle bu alanda daha da başarılı olmak için çabalayacağız." dedi.
Künefe salonu işletmecisi Sever Kılınç ise çeşitli ülkelerden talep aldıklarını, uygun saklama ve nakliye koşulları altında bu istekleri karşıladıklarını anlatarak, künefeyi daha çok kişiye ulaştırmayı istediklerini dile getirdi.İstanbul'dan gezmek için Hatay 'a gelen Türkan Tunçbilek de daha önce birçok yerde künefe yediğini ancak Hatay 'da yapılanın lezzetiyle farkını ortaya koyduğunu kaydederek, " Hatay , paylaşımın olduğu, sevgi ve hoşgörü kenti. Bu kentte ağzımızı da künefe yiyerek tatlandırmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Astronomi Yabancı Turist İhracat Uluslararası Festival 

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