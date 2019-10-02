Hataylı inşaat işçisi eşini dinleyerek melisa otu ekti şimdi ürettiği ürünleri ortadoğuya ihraç ediyor İzle

-Melisa otu toplanması

-Erdal Cığıloğlu röportaj

-Erdal Cığıloğlu Melisa otunun toplanmasını göstermesi

-Ceyda Cığıloğlu röportaj

-Toplanan Melisa otununun sıyırma işlemi için getirilmesi

-Melisa otu

-Yayladağı İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı ile röportaj

-Melisa Çayı tarla farklı açı detay



( HATAY - ÖZEL)- Sağlığa faydaları nedeniyle özellikle kış aylarında çayı yapılarak tüketilen melisa otunun kilosu 40 liraya satılıyor HATAY



- Hatay’da bir inşaat işçisi eşinin tavsiyesiyle tarlasına melisa bitkisi ekti. Limon otu olarak da tanınan bitkiyi eken inşaat işçisi, büyük rağbet görünce ekim alanını genişletme kararı aldı. Yayladağı ilçesine bağlı Çatbaşı Mahallesinde yaşayan inşaat işçisi Erdal Cığıloğlu, eşi Ceyda Cığıloğlu’nun tavsiyesi üzerine, tarlasına melisa otu ekti. Yaklaşık 15 dönüm üzerine çay ekimi yapan Cığıloğlu, dönümüne 400 kilogram melisa otu elde ettiğini söyledi.



Melisanın pazar sıkıntısı olmadığını belirten Erdal Cığıloğlu, “Asıl mesleğim inşaat işi ve eşimin teşviki üzerine bu işe girmeye karar verdik. Bir başta parselimizin bir noktasında deneme amaçlı ekim yaptık. Şuanda 15 dönümlük alanda Melisa otumuz var. İlerideki zamanlarda teşvik almayı başarırsak ekim alanını 40-50 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Dönümüne ortalama olarak 3 bin fide ekiyoruz. Toplam olarak yılsonunda dönümünden 350-400 kilogram arasında yaprak çay alıyoruz. Melisa Yayladağı toprağını sevdi. Herkesin ekmesini, bu işe girişmesini tavsiye derim. Gayet iyi bir fiyata satıyoruz, toptan olarak veriyoruz. Gelip evden bile alabiliyorlar, pazardan yana sıkıntı yaşamıyoruz. 40 liradan toptan olarak satışını gerçekleştirdik, ilerideki yıllarda belki 50, belki de 60’a dayanır bu fiyat. Ama dediğim gibi pazarından yana çiftçilerimizin tereddüde düşmelerini istemem, kesinlikle hiçbir sıkıntı çekmiyoruz” dedi.

Melisa otunun 1 haftayı bulan toplama-sıyırma süreci haricinde zahmetli işçiliği olmadığına vurgu yapan Cığıloğlu, diğer kalan zamanlarda da sulaması dışında emek istemediğini anlattı. Melisa otunun faydalarından da bahseden Cığıloğlu, “Unutkanlığa iyi geliyor, alzaymır hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Uyku sorunu olanlara uyku düzenleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorlar. Tabi ki rahatlatıcı bir özelliği de var. Kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Melisa otuna Arap ülkeleri tarafından da talep var, Ürdün olsun, Irak olsun diğer Arap ülkelerinden de olsun, inşallah önümüzdeki yıllarda bu talepleri karşılayacak duruma geliriz” diye konuştu.

“Çok tükettiğim için araştırdım eşime tavsiye ettim” Sıklıkla tükettiği melisa çayının araştırmasını yaptığında Hatay şartlarına uygun olabileceğini gözlemlediğini ifade eden Ceyda Cığıloğlu, eşine ekmesi için tavsiyede bulunduğunu söyledi.



Cığıloğlu, “Biz kadınlar bitki çaylarına çok düşkünüz. Genellikle bitki çaylarını tüketirken bizlere iyi geldiğini düşündüğümüz için, bende melisa çayını sürekli tüketen bir insanım. İnternette araştırmasını yaptım, bizim Hatay şartlarına uygun olduğu ve yetişebileceğini gördüm. Melisa otunu ekmeye karar verdik ve güzel sonuçlar elde ettik. İlerletmeyi ve büyütmeyi düşünüyoruz. İyi talepler alıyoruz, ileride kozmetik sanayi taleplerini karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yayladağı İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı ise melisa otunun Yayladağı ilçesinde bu yıl ilk defa ekildiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, pazar konusunda da çiftçiye sorun yaşatmadığını vurguladı. Ballı, limon otu olarak da bilinen melisa otunun ilaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığını çay olarak tüketildiğini vurgulayan Ballı, "İnsana birçok faydası bulunmaktadır. Stres alıcı özelliği, uyku sorunu giderici, stres giderici, sindirim sistemi düzenleyici özelliği bulunmaktadır. Melisa bitkisinin ilçemizde şuan itibariyle pazar sıkıntısı bulunmamaktadır. Hatta arz ve talep dengesini oluşturmak içinde fazla ekim yapılmasını öneriyorum” diye konuştu.



