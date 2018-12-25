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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı Video

Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı Video

Ulaşım: Hatay'dan geçilecek

( HATAY ) HATAY

Dinler Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek Doğuş Yeni Yıl 


- Hatay'da, Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.
Hatay’da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı. Ayin öncesinde kilise çanı çaldı, çanın çalmasıyla kiliseye akın eden Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını kutladılar. Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dualar etti. Ayin sonrasında kilise bahçesinde verilen kokteyle katılan Hristiyan vatandaşlar, havai fişek gösterisi ile birlikte birbirlerinin Noel Bayramı’nı kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil Türkiye’nin birçok yerinden farklı din ve mezheplerden vatandaşların katıldığını belirterek “Noel Bayramını idrak ediyoruz. Mesih İsa'nın doğuşunu karşılıyoruz. Bu mutlu günde kilisemiz hınca hınç doldu. Sadece Antakya'dan değil, Türkiye'nin her yerinden bütün inançlar kilisemize geldiler. Bugün Türkiye’nin çeşitli yerlerinden, değişik semavi dinlere mensup yaklaşık 200 kardeşimizi de ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Noel bayramının ve yaklaşan yeni yılın başta ülkemize dünyaya ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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