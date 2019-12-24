Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı

-Çanın çalması

-Kilise bahçesi

-Mumların yakılması

-Papazların yürüyüşü

-Papazın bir bebeğe dua etmesi

-Papazlar röportaj

-Papazlar ekmek ikramı



( HATAY ) HATAY



- Hatay'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dua etti. Noel’in ve yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyen Ortodoks Kilisesi Papazı Dimitri Doğum, “Başta şehrimizde, vilayetimizde, ülkemizde ve bütün dünyada bu bayramın ve yaklaşmakta olan yeni yılın bütün dünyaya barış, sevgi, kardeşlik getirmesini yüce Allah’tan niyet ediyoruz. Nice mutlu bayramları hep beraber yaşamak dileğiyle” dedi.

“Noel ile yılbaşının birbirleriyle hiçbir alakası yoktur”Noel ile yılbaşının birbirleriyle alakası olmadığını söyleyen Antakya Ortodoks Kilisesi Jan Delüller ise, “Bugün bütün dünyada Noel’i kutluyorlar. Noel aslında bir yeniliktir, eski bir insanın yeni bir insan olmak şeklidir. Bazen insanlar karıştırırlar Noel ile yılbaşını, yılbaşının Noel ile hiçbir alakası yoktur. Noel bizim doğuş bayramının kutlanışıdır. Yılbaşı ise evrensel bir kutlamadır. Onun için biz hem Noel’i kutluyoruz hem yeni yılı kutluyoruz. Biz bütün insanlığa barış, kardeşlik, sevgi, dostluk ve kucaklaşmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

Ayin sonrasında kilise bahçesinde verilen kokteyle katılan Hristiyan vatandaşlar, havai fişek gösterisi ile birlikte birbirlerinin Noel Bayramı'nı kutladı.



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