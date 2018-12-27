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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay Valisi Doğan, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - HATAY

Hatay Valisi Doğan, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - HATAY

Hatay Valisi Doğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - HATAY - AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın fotoğraflar hakkında bilgi alması ve fotoğrafları seçmesiA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hatay Valisi Rahmi Doğan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdiHATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabulünde, ajansın oylamaya sunduğu fotoğraflar hakkında bilgi aldı.AA muhabir ve foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Doğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.Doğan, haber kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafını seçti."Yaşam" kategorisinde oyunu Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğraftan yana kullanan Doğan, "spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda çektiği "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafı tercih etti.Doğan, AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Bebek Muhabir İspanya Başkent Gori 

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