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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay Valisi Ata'dan kayıp Ufuk açıklaması: 'Maalesef bir sonuç elde edilemedi'

Hatay Valisi Ata'dan kayıp Ufuk açıklaması: 'Maalesef bir sonuç elde edilemedi'

Vali Erdal Ata'nın açıklaması

( HATAY ) Hatay Valisi Ata'dan kayıp Ufuk açıklaması: "Maalesef bir sonuç elde edilemedi" HATAY

Emniyet Müdürü İnsansız Hava Aracı Belediye Başkanı Basın Toplantısı Jandarma Komutanı 


- Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'la ilgili bugüne kadar yapılan aramalarda bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı.
Vali Ata, Hassa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'da Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmalarına 5. günde devam edildiğini belirterek, "Konuyla ilgili Hassa'da belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve aileyle görüştüm. Bilgi aldım. Maalesef bir sonuç elde edilemedi. Buna rağmen. 142 kişilik ekiple arama çalışmaları insansız hava aracı ve takip köpekleriyle devam ediyor" dedi.
(ADM-
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