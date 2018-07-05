Hatay Valisi Ata'dan kayıp Ufuk açıklaması: 'Maalesef bir sonuç elde edilemedi'



- Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'la ilgili bugüne kadar yapılan aramalarda bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı.

Vali Ata, Hassa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'da Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmalarına 5. günde devam edildiğini belirterek, "Konuyla ilgili Hassa'da belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve aileyle görüştüm. Bilgi aldım. Maalesef bir sonuç elde edilemedi. Buna rağmen. 142 kişilik ekiple arama çalışmaları insansız hava aracı ve takip köpekleriyle devam ediyor" dedi.

(ADM-

