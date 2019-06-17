Hatay Valiliği, Hatay Devleti Meclis Binasını satın aldı Haberi

-Adalı Konağı detay

-Vali toplantı salonunda selamlaşması detay

-Toplantı salonu genel detay

-Valinin açıklamaları

-Tapu devir teslimi

-30 milyonluk çekin verilmesi

-Meclis binası detay

-Adalı Konağı detay



( HATAY )- Hatay Devleti Meclis binası Kültür Sanat Merkezi olacak- Vali Doğan: "30 milyona aldığımız meclis binası kültür sanat merkezi ve Adalı Konağı ise mutfak sanatları merkezi olacak” HATAY



- Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Devleti Meclis binasının ve yanında bulunan Adalı Konağı'nın 30 milyon lira bedelle satın alındığını, binanın kültür sanat merkezi haline getirileceğini söyledi.



23 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma kararının alındığı Hatay Devlet Meclis binası ve yanında bulunan Adalı Konağı, Hatay Valiliği tarafından 30 milyon TL bedelle satın alındı. Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu’nda mülk sahiplerinin katılımı ile tapu devir teslim töreni yapıldı. Vali Rahmi Doğan, Meclis binasının kültür sanat merkezi, Adalı Konağı’nın ise mutfak sanatları merkezi olacağını söyledi.



Binaların özel mülkiyette olduğunu ve karşılıklı anlaşarak kamulaştırma yapıldığını belirten Vali Doğan, “Bir takım girişimler olmuş, daha önceki hikayesi malum belli. Burası özel mülkiyetteki bir yer. Kamuoyundaki tartışmalardan bazen fark ediyorum. Burayı kim özele vermiş de, şimdi devlet tekrardan geri alıyormuş gibi bir algı da var. Burası başından beri özel mülkiyette bir yer. Buranın kamulaştırılıp tüm Hatay’a, hatta tüm Türkiye’ye açılması yönünde ciddi bir baskı var. Özel mülkiyette olan arkadaşlarla oturduk ve anlaşmalı bir şekilde burasını devir alıyoruz. Kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Geçen hafta içinde anlaştığımız bedel 30 milyon üzerinden parasını da hesaplarına aktardık. Bugün itibari ile de tapusunu aldık ve Hatay’a hayırlı olsun” dedi.

Vali Doğan, iki binanın bedelinin 30 milyon TL olduğunu vurgulayarak, “Burada iki bina satın aldık, biri meclis dediğimiz bina ve hemen arkasında Adalı Konağı dediğimiz bina. Bu iki binanın fiyatı 30 milyon Türk Lirası. Ön tarafı yine meclis binası, kültür sanat merkezi kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılabileceği bir mekan olarak dizayn edeceğiz. Adalı Konağı kısmını ise mutfak sanatları merkezi haline getireceğiz. Şu anda çalışılıyor, 3-4 firma bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve kısa süre içerisinde de burayı mutfak sanatları merkezi yaparak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Tapu devir teslim törenine AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve mülk sahipleri katıldı.



