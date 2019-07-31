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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay sınırında orman yangını

Hatay sınırında orman yangını

yükselen dumanlardan görüntü

( HATAY ) HATAY

Orman Yangını Saldırı Yükselen 


- Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi karşısında Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı. Sınıra yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede iki ayrı noktada çıkan orman yangını Türkiye'den de gözlemleniyor. Esad’ın saldırıları sonrası çıktığı düşünülen yangının şuan için Türkiye’yi tehdit etmediği belirtildi.
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