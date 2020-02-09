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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı Haberi

Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı Haberi

Askeri tırlara yüklü zbt araçları

Zırhlı Araç Askeri Sevkiyatı Askeri Araç 

-Konvoyun çevre yolundan geçişi

( HATAY ) HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Hatay ’daki birliklere askeri sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 20 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Hatay sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır daki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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