Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı Haberi

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Hatay ’daki birliklere askeri sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 20 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Hatay sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır daki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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