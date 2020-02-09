Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı

-Araç geçişinden genel görüntüler

-Konvoydan detay görüntüler



( HATAY ) HATAY



- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Hatay’ daki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti. Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen obüs, tank ve zpt ve zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Hatay sınırındaki oğul pınar karakoluna doğru hareket etti. Sınırdaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



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