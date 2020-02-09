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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı

Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı

Obüslerin geçmesi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç Askeri Konvoy 

-Araç geçişinden genel görüntüler
-Konvoydan detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Hatay’ daki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti. Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen obüs, tank ve zpt ve zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Hatay sınırındaki oğul pınar karakoluna doğru hareket etti. Sınırdaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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