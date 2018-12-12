Hatay sınırına 30 askeri araç sevk edildi

-Askeri araçların geçişi



( HATAY )- Kilis’ten gönderilen zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, sabah saat 5 sıralarında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay-Suriye sınırına sevk edildi HATAY



- Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis’ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

