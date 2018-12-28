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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

- Hatay Emniyet Müdürlüğü görüntü - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların minibüse bindirilmesi - Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı öne sürülenler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Hatay , Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari, Konya, Sivas, Afyonkarahisar, Balıkesir, Tunceli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf ve bir emekli asker gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahrem Akalan Ankesörlü Telefon Karahisar Emekli Asker 

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