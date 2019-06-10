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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi. İzle

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi. İzle

Şehidin karayolu ile getirilişi,

Terör Saldırısı Askeri Tören Teröristler Helikopter Saldırı 

-Tören mangası tarafından morga götürülmesi
-Şehidi karşılayan vatandaşlar.
-Şehit'in fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı memleketi Hatay'a getirildi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23) naaşı Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Osmaniye'ye ardından karayolu ile memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.
Tören mangası ve aile yakınları ile ilçe halkı tarafından karşılanan Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Kurt, düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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