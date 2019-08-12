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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı İzle

Hatay’ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı İzle

Biberli tandır ekmeği yapımı

Gözleme Astronomi Zeytinyağı Ziyaretçiler Tandır Ekmeği 

-Tandıra konulması detay
-Tandır içinden detay
-Dilek Gülsever röportaj

( HATAY - ÖZEL)- Gastronomi şehri Hatay’da kadınların yaptığı tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor HATAY

- Hatay’da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor. Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesinde 4 çocuk annesi Dilek Gülsever, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor. 2 yıldır tandır ekmeği yapan Dilek Gülsever, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" dişe konuştu.

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